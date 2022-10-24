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Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонние переговоры

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехать в Россию для проведения трехстороннего саммита. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. 

«Президент России В.В.Путин пригласил Президента Азербайджана И.Г.Алиева и Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов», — сказала Захарова.

Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Армении и Азербайджана, она указала на желание Запада перенести в Закавказье «отработанные на Украине конфронтационные схемы». Захарова отметила, что попытки Запада «рассорить» Москву и Ереван не увенчаются успехом. По ее словам, Россия продолжает работу с партнерами по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на всех уровнях. 

Ранее «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник писали, что Пашинян и Алиев могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. Собеседник уточнил, что работа по этому вопросу началась после выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября. Другой источник рассказал, что переговоры могут пройти в конце октября в Москве или Сочи. 

До этого две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая с участием президента Франции Эмманюэля Макрона – состоялись в Праге на саммите Европейского политического сообщества 6–7 октября. По итогам саммита с участием Макрона стороны приняли заявление. В этом документе Армения и Азербайджан подтверждают декларацию 1991 г. о признании территориальной целостности друг друга. 

14 октября в ходе саммита СНГ Путин предложил Алиеву и Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России. Он добавил, что готов к встрече «в любом месте в любое время». Президент отметил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы, связанные с Карабахом. 

Встречу сторон в Праге при участии Макрона Путин раскритиковал. По его словам, президент Франции не понимает «самого хода конфликта [вокруг Нагорного Карабаха]». По мнению российского лидера, слова Макрона по итогам этой встречи прозвучали «некорректно» и «извращенно».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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