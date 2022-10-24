Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонние переговоры

Ранее «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник писали, что Пашинян и Алиев могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. Собеседник уточнил, что работа по этому вопросу началась после выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября. Другой источник рассказал, что переговоры могут пройти в конце октября в Москве или Сочи.