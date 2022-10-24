Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трехсторонние переговоры
Президент РФ Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна приехать в Россию для проведения трехстороннего саммита. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
«Президент России В.В.Путин пригласил Президента Азербайджана И.Г.Алиева и Премьер-министра Армении Н.В.Пашиняна в Россию на очередной трехсторонний саммит, где планируется обсудить весь комплекс трехсторонних и двусторонних вопросов», — сказала Захарова.
Отвечая на вопрос о ситуации вокруг Армении и Азербайджана, она указала на желание Запада перенести в Закавказье «отработанные на Украине конфронтационные схемы». Захарова отметила, что попытки Запада «рассорить» Москву и Ереван не увенчаются успехом. По ее словам, Россия продолжает работу с партнерами по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на всех уровнях.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник писали, что Пашинян и Алиев могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. Собеседник уточнил, что работа по этому вопросу началась после выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября. Другой источник рассказал, что переговоры могут пройти в конце октября в Москве или Сочи.
До этого две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая с участием президента Франции Эмманюэля Макрона – состоялись в Праге на саммите Европейского политического сообщества 6–7 октября. По итогам саммита с участием Макрона стороны приняли заявление. В этом документе Армения и Азербайджан подтверждают декларацию 1991 г. о признании территориальной целостности друг друга.
14 октября в ходе саммита СНГ Путин предложил Алиеву и Пашиняну провести трехсторонние переговоры в России. Он добавил, что готов к встрече «в любом месте в любое время». Президент отметил, что Россия «всегда искренне стремилась к тому, чтобы урегулировать любые конфликты», в том числе вопросы, связанные с Карабахом.
Встречу сторон в Праге при участии Макрона Путин раскритиковал. По его словам, президент Франции не понимает «самого хода конфликта [вокруг Нагорного Карабаха]». По мнению российского лидера, слова Макрона по итогам этой встречи прозвучали «некорректно» и «извращенно».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса