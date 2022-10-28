Неизвестный напал на дом Нэнси Пелоси
Неизвестный напал на дом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, в результате произошедшего пострадал ее 82-летний муж Пол Пелоси, он доставлен в больницу, об этом сообщил пресс-секретарь спикера Дрю Хэммилл.
«Рано утром нападавший ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и жестоко напал на господина Пелоси. Нападавший задержан, причины нападения выясняются», — сказано в сообщении.
Уточняется, что самой Пелоси в это время в Сан-Франциско не было. Ее мужа доставили в больницу, где ему оказывается «первоклассная медицинская помощь». Ожидается, что Пол Пелоси полностью выздоровеет, сообщил Хэммилл.
Нэнси Пелоси устроилась на работу в палату представителей конгресса США в 1988 г. С тех пор она дважды занимала пост спикера палаты - с 2007 по 2011 г. и с 2019 г. и по сей день. Пелоси стала первой в истории США женщиной, которая заняла эту должность.
В начале августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. За ее рейсом через сервис Flightradar следили более 300 000 человек. 3 августа Пелоси покинула остров. 15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД Китая также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».
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