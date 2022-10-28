Неизвестный напал на дом Нэнси Пелоси

В начале августа Пелоси прибыла на Тайвань, несмотря на протест Китая. По словам политика, таким образом она решила засвидетельствовать поддержку США демократии на Тайване. За ее рейсом через сервис Flightradar следили более 300 000 человек. 3 августа Пелоси покинула остров. 15 августа официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что визит делегации конгрессменов США на Тайвань противоречит принципу «одного Китая». Представитель МИД Китая также отметил, что действия США дают «ошибочный сигнал сепаратистским силам на Тайване». Дипломат еще раз подчеркнул, что воссоединение Китая и Тайваня является «исторической тенденцией, которую нельзя остановить».