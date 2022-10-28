Полиция Сан-Франциско раскрыла личность напавшего на мужа Пелоси

Пелоси устроилась на работу в палату представителей конгресса США в 1988 г. С тех пор она дважды занимала пост спикера палаты — с 2007 по 2011 г. и с 2019 г. и по сей день. Пелоси стала первой в истории США женщиной, которая заняла эту должность.