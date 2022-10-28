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Полиция Сан-Франциско раскрыла личность напавшего на мужа Пелоси

Ведомости

Злоумышленником, который ворвался в пятницу в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа Пола, оказался 42-летний Дэвид Депепи, передает CNN со ссылкой на полицию Сан-Франциско.

«Подозреваемый отобрал у мистера Пелоси молоток и жестоко напал на него с ним. Наши офицеры немедленно схватили подозреваемого, разоружили его, взяли под стражу, запросили экстренное подкрепление и оказали медицинскую помощь. Подозреваемый был идентифицирован как 42-летний Дэвид Депепи», — сообщили в полиции.

Источники телеканала сообщают, что нападавший проник в резиденцию Пелоси через заднюю часть дома. Когда злоумышленник столкнулся с мужем спикера, он начал кричать: «Где Нэнси? Где Нэнси?», отметили неназванные собеседники.

Ранее стало известно, что самой Пелоси в это время в Сан-Франциско не было. Ее мужа доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Ожидается, что Пол Пелоси полностью выздоровеет.

Пелоси устроилась на работу в палату представителей конгресса США в 1988 г. С тех пор она дважды занимала пост спикера палаты — с 2007 по 2011 г. и с 2019 г. и по сей день. Пелоси стала первой в истории США женщиной, которая заняла эту должность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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