Полиция Сан-Франциско раскрыла личность напавшего на мужа Пелоси
Злоумышленником, который ворвался в пятницу в дом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа Пола, оказался 42-летний Дэвид Депепи, передает CNN со ссылкой на полицию Сан-Франциско.
«Подозреваемый отобрал у мистера Пелоси молоток и жестоко напал на него с ним. Наши офицеры немедленно схватили подозреваемого, разоружили его, взяли под стражу, запросили экстренное подкрепление и оказали медицинскую помощь. Подозреваемый был идентифицирован как 42-летний Дэвид Депепи», — сообщили в полиции.
Источники телеканала сообщают, что нападавший проник в резиденцию Пелоси через заднюю часть дома. Когда злоумышленник столкнулся с мужем спикера, он начал кричать: «Где Нэнси? Где Нэнси?», отметили неназванные собеседники.
Ранее стало известно, что самой Пелоси в это время в Сан-Франциско не было. Ее мужа доставили в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Ожидается, что Пол Пелоси полностью выздоровеет.
Пелоси устроилась на работу в палату представителей конгресса США в 1988 г. С тех пор она дважды занимала пост спикера палаты — с 2007 по 2011 г. и с 2019 г. и по сей день. Пелоси стала первой в истории США женщиной, которая заняла эту должность.
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