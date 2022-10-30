Парламент Карабаха: суверенитет республики должен быть в основе урегулирования конфликта

В парламенте Нагорного Карабаха отметили, что события последних месяцев, а также заявления и позиции различных организаций и силовых центров по поводу урегулирования конфликта вызывают обеспокоенность. «Для нас неприемлемы любые документы и предложения, ставящие под сомнение суверенитет Республики Арцах, наше право на самоопределение и факт его реализации, поскольку это не отражает историко-правовые реалии. Мировое сообщество обязано уважать требование армян Арцаха, соответствующее основополагающим нормам и принципам международного права», – говорится в заявлении.