Парламент Карабаха: суверенитет республики должен быть в основе урегулирования конфликта
В основе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должен лежать принцип, что Арцах (Нагорно-Карахаская республика) не будет в составе Азербайджана, а насильственное присоединение будет признано нарушением международного права, говорится в опубликованном заявлении национального собрания непризнанной республики.
В парламенте Нагорного Карабаха отметили, что события последних месяцев, а также заявления и позиции различных организаций и силовых центров по поводу урегулирования конфликта вызывают обеспокоенность. «Для нас неприемлемы любые документы и предложения, ставящие под сомнение суверенитет Республики Арцах, наше право на самоопределение и факт его реализации, поскольку это не отражает историко-правовые реалии. Мировое сообщество обязано уважать требование армян Арцаха, соответствующее основополагающим нормам и принципам международного права», – говорится в заявлении.
Также власти Армении не вправе отказаться от защиты Арцаха или признать приемлемым документ, который поставит под сомнение суверенитет НКР. «Требуем от властей Республики Армении выступать на международных площадках с позиции отстаивания общих интересов двух армянских республик, опираясь на существующие основополагающие документы, в частности, на Декларацию о независимости Республики Армении и историческое решение Верховного совета от 8 июля 1992 г.», – сказано в заявлении.
Помимо этого парламент обратился к России «с просьбой и далее продолжать выполнять взятое на себя обязательство по обеспечению безопасности народа Арцаха».
9 ноября 2020 г. Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшемуся 27 сентября 2020 г. вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились об обмене пленными и телами погибших. По соглашению армянские войска выведены из региона, а Арцах освободил ряд районов, которые перешли под контроль Азербайджана.
6 октября в Праге состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева при участии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В тот же день Пашинян и Алиев провели встречу при участии французского лидера Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля. Лидер Армении также встречался в Чехии и с Эрдоганом. Переговорам предшествовало принципиальное согласие Пашиняна на признание территориальной целостности Азербайджана.
11 октября глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу Tvnet заявил, что Азербайджан и Армения достигли соглашений по принципиальным пунктам мирного договора.