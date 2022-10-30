Из-за приостановки зерновой сделки суда из украинских портов выходить не будут
В связи с приостановкой участия России в зерновой сделки выход судов из портов Украины осуществляться не будет, говорится в опубликованном на сайте министерства национальной обороны Турции заявлении.
В ближайшие дни турецкая сторона проведет осмотр судов, которые ожидают своей очереди у берегов Турции. При этом российский персонал, который работал в Совместном координационном центре в Стамбуле, пока не покинул его.
В ведомстве также сообщили, что министр национальной обороны Хулуси Акар ведет переговоры со сторонами по сложившейся ситуации. «На указанных переговорах сторонам напоминается о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы могут быть урегулированы с помощью доброй воли и диалога, а также избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма», – говорится в заявлении военного ведомства.
В министерстве также сообщили, что с начала действия зерновой сделки из портов Украины было вывезено 9,3 млн т зерна.
Соглашение по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.
Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с терактом со стороны Украины с использованием беспилотников, которые атаковали корабли Черноморского флота близ Севастополя. Об этом накануне сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Согласно заявлению Минобороны, суда обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно.