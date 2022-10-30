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Из-за приостановки зерновой сделки суда из украинских портов выходить не будут

Ведомости

В связи с приостановкой участия России в зерновой сделки выход судов из портов Украины осуществляться не будет, говорится в опубликованном на сайте министерства национальной обороны Турции заявлении.

В ближайшие дни турецкая сторона проведет осмотр судов, которые ожидают своей очереди у берегов Турции. При этом российский персонал, который работал в Совместном координационном центре в Стамбуле, пока не покинул его.

В ведомстве также сообщили, что министр национальной обороны Хулуси Акар ведет переговоры со сторонами по сложившейся ситуации. «На указанных переговорах сторонам напоминается о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы могут быть урегулированы с помощью доброй воли и диалога, а также избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма», – говорится в заявлении военного ведомства.

В министерстве также сообщили, что с начала действия зерновой сделки из портов Украины было вывезено 9,3 млн т зерна.

Соглашение по вывозу украинского зерна, а также по помощи в экспорте российского зерна и удобрений было подписано представителями Турции и ООН с представителями России и Украины 22 июля сроком на 120 дней с возможностью продления.

Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок свое участие в зерновой сделке в связи с терактом со стороны Украины с использованием беспилотников, которые атаковали корабли Черноморского флота близ Севастополя. Об этом накануне сообщили в Минобороны России и Министерстве иностранных дел. Согласно заявлению Минобороны, суда обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных