Из-за приостановки зерновой сделки суда из украинских портов выходить не будут

В ведомстве также сообщили, что министр национальной обороны Хулуси Акар ведет переговоры со сторонами по сложившейся ситуации. «На указанных переговорах сторонам напоминается о важности продолжения этой инициативы, которая оказывает положительное влияние на человечество во всем мире и доказывает, что все кризисы могут быть урегулированы с помощью доброй воли и диалога, а также избегать любых провокаций, которые негативно повлияют на продолжение работы механизма», – говорится в заявлении военного ведомства.