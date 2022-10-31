Bloomberg: США предложат ЕС ввести экспортные ограничения в отношении Китая
США предложили коллегам из ЕС применить опыт, полученный из реализации режима экспортного контроля в отношении России, против КНР, передает агентство Bloomberg со ссылкой на ряд источников.
ЕС пока не склонен рассматривать возможность применения того же подхода к Китаю, что и к России, потому что обстоятельства другие, но один из собеседников агентства отметил, что ЕС может проанализировать ограничения на товары, которые могут быть использованы Пекином для укрепления своего военного потенциала.
Высокопоставленные официальные лица ЕС и США должны встретиться 5 декабря недалеко от Вашингтона, чтобы согласовать список экономических планов на третьем заседании Совета по торговле и технологиям. США ожидают сделки с союзниками по ограничению китайских чипов в ближайшей перспективе, отмечают источники.
«Некоторые государства-члены с опаской отнеслись к усилиям США превратить форум в антикитайский орган и вместо этого предпочли сосредоточиться на позитивной двусторонней повестке дня», — отмечает другой собеседник.
В Совете национальной безопасности США, в свою очередь, опровергли и планы распространить режим экспортного контроля, действующий против РФ, на КНР, и факт дискуссий на эту тему со странами Европы.
В начале октября США ввели ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Вашингтон считает, что этой мерой усложнит доступ Пекина к ключевым технологиям, необходимым в самых разных секторах экономики.
В число компаний, на которые наложены ограничения, вошли Megvii Technology, Dahua Technology и IFLYTEK, Sunway Microelectronics, Yitu Technologies и другие, а также множество лабораторий и исследовательских институтов, связанных с университетами и правительством Китая.
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