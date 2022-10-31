Bloomberg: США предложат ЕС ввести экспортные ограничения в отношении Китая

ЕС пока не склонен рассматривать возможность применения того же подхода к Китаю, что и к России, потому что обстоятельства другие, но один из собеседников агентства отметил, что ЕС может проанализировать ограничения на товары, которые могут быть использованы Пекином для укрепления своего военного потенциала.