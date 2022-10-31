Песков ответил на вопрос об указе о завершении частичной мобилизации
Кремль дополнительно проинформирует по поводу указа президента России Владимира Путина о завершении частичной мобилизации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы проинформируем вас дополнительно», — отметил представитель Кремля. Отвечая на вопрос, может ли Минобороны в будущем направить новые мобилизационные задания в регионы, Песков посоветовал ориентироваться на заявление главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.
«В данном случае было заявление министра обороны. Нужно на него ориентироваться», — заключил он.
28 октября Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации в стране. «Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил Шойгу.
Он уточнил, что уже 82 000 мобилизованных отправлены в зону боевых действий, а 218 000 военнослужащих проходят подготовку на полигонах. Шойгу также подчеркнул, что все проблемы, возникшие со снабжением военных в первые дни мобилизации, были решены.
О завершении частичной мобилизации ранее сообщали власти Москвы, Московской и Воронежской областей и др. регионов.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса