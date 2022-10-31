В Воронежской области завершилась частичная мобилизация

Он уточнил, что уже 82 000 мобилизованных отправлены в зону боевых действий, а 218 000 военнослужащих проходят подготовку на полигонах. Шойгу также подчеркнул, что все проблемы, возникшие со снабжением военных в первых дни мобилизации, были решены.