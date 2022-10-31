В Воронежской области завершилась частичная мобилизация
Частичная мобилизация завершена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Воронежская область завершила выполнение задания, которое ей было доведено в рамках частичной мобилизации», — написал Гусев.
На прошлой неделе о завершении частичной мобилизации в Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что мобилизационные мероприятия в области завершились раньше срока.
На прошлой неделе, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. «Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил Шойгу.
Он уточнил, что уже 82 000 мобилизованных отправлены в зону боевых действий, а 218 000 военнослужащих проходят подготовку на полигонах. Шойгу также подчеркнул, что все проблемы, возникшие со снабжением военных в первых дни мобилизации, были решены.
Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Призыв в основном затронул россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.
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