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В Воронежской области завершилась частичная мобилизация

Ведомости

Частичная мобилизация завершена в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Воронежская область завершила выполнение задания, которое ей было доведено в рамках частичной мобилизации», — написал Гусев. 

На прошлой неделе о завершении частичной мобилизации в Брянской области сообщил губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что мобилизационные мероприятия в области завершились раньше срока.

На прошлой неделе, 28 октября, министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении частичной мобилизации в стране. «Установленное вами задание — 300 000 человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется», — заявил Шойгу.

Он уточнил, что уже 82 000 мобилизованных отправлены в зону боевых действий, а 218 000 военнослужащих проходят подготовку на полигонах. Шойгу также подчеркнул, что все проблемы, возникшие со снабжением военных в первых дни мобилизации, были решены.

Частичная мобилизация проходила в России с 21 сентября. Призыв в основном затронул россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных