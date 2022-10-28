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Политика

В Брянской области сообщили о завершении частичной мобилизации

Ведомости

Задачи по частичной мобилизации полностью выполнены в Брянской области, в регионе завершены мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока», — написал Богомаз. 

Губернатор отметил, что это стало возможным благодаря усилиям военкомов Брянской области, глав муниципальных образований, руководителей предприятий, а также жителей региона.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

21 сентября в России началась частичная мобилизация. В Минобороны РФ уточняли, что всего планируется призвать 300 000 военнослужащих. Ранее о завершение частичной мобилизации в Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом в Кремле отмечали, что точной даты окончания мобилизационных мероприятий в России пока нет. 14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. На тот момент было призвано 222 000 граждан.

19 октября Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны: ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Брянской, Белгородской и Курской областях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных