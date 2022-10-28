В Брянской области сообщили о завершении частичной мобилизации
Задачи по частичной мобилизации полностью выполнены в Брянской области, в регионе завершены мобилизационные мероприятия. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Все мероприятия проведены в соответствии с действующим законодательством и завершены раньше установленного срока», — написал Богомаз.
Губернатор отметил, что это стало возможным благодаря усилиям военкомов Брянской области, глав муниципальных образований, руководителей предприятий, а также жителей региона.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
21 сентября в России началась частичная мобилизация. В Минобороны РФ уточняли, что всего планируется призвать 300 000 военнослужащих. Ранее о завершение частичной мобилизации в Москве сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
При этом в Кремле отмечали, что точной даты окончания мобилизационных мероприятий в России пока нет. 14 октября Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель. На тот момент было призвано 222 000 граждан.
19 октября Путин ввел военное положение в четырех новых регионах страны: ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, средний уровень реагирования был введен в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Брянской, Белгородской и Курской областях.
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