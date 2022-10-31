Путин призвал положить конец карабахскому конфликту

«Мы всегда исходим из того, что Армения – наш стратегический партнер, союзник, как я уже говорил на встрече с лидерами ОДКБ, с древнейших времен, что называется, и по сей день. Поэтому для нас это все-таки особая ситуация. Очень рассчитываю на то, что мы сегодня сможем сделать шаги вперед в направлении урегулирования», – заключил президент.