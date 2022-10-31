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Путин призвал положить конец карабахскому конфликту

Ведомости

Конфликт Армении и Азербайджана длится уже десятилетия, его необходимо когда-то завершать, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с армянским премьером Николом Пашиняном.

«Мы видим подходы наших коллег к тому, что происходит на армяно-азербайджанской границе и вокруг Карабаха. Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать, согласен с этим», – сказал он.

Путин подчеркнул, что видит политическую волю руководства Армении к завершению конфликта и полностью это поддерживает. Он также выразил надежду, что сегодня удастся продвинуться вперед в этом направлении.

«Мы всегда исходим из того, что Армения – наш стратегический партнер, союзник, как я уже говорил на встрече с лидерами ОДКБ, с древнейших времен, что называется, и по сей день. Поэтому для нас это все-таки особая ситуация. Очень рассчитываю на то, что мы сегодня сможем сделать шаги вперед в направлении урегулирования», – заключил президент.

Пашинян на встрече заявил, что для Еревана приемлемы предлагаемые РФ подходы к установлению межгосударственных отношений с Баку, передает ТАСС. Кроме того, Армения рассчитывает на вывод азербайджанских войск из зоны ответственности российских миротворцев, добавил он.

Сегодня Путин также встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, после чего состоятся трехсторонние переговоры, в ходе которых планируется обсудить реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также меры по укреплению стабильной ситуации в Закавказье. Замглавы МИД России Андрей Руденко ранее сказал журналистам, что российская сторона рассчитывает, что эта встреча позволит продвинуться в вопросе заключения мирного договора между сторонами.

Ранее Путин говорил, что путем к урегулированию может стать «неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных заявлений России, Армении и Азербайджана», касающихся ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам российского лидера, последовательное выполнение этих договоренностей на путях делимитации границ Армении и Азербайджана, разблокирования транспортных коридоров на Южном Кавказе может нормализовать отношения Еревана и Баку.

До этого Пашинян заявил, что Ереван готов устанавливать межгосударственные отношения с Азербайджаном «на основе принципов, предложенных Россией». О том, что Москва передала соответствующие предложения обеим сторонам, российский МИД сообщил в начале октября. Тогда в Праге на платформе саммита Европейского политического сообщества прошли две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая – с участием президента Франции Эммануэля Макрона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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