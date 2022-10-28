Путин пообещал сделать «все возможное» для урегулирования конфликта Азербайджана и Армении

Путин пообещал сделать «все возможное» для урегулирования конфликта Азербайджана и АрменииРоссия намерена сохранить статус главного посредника на постсоветском пространстве
Россия сделает все возможное, чтобы достичь нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с перспективой заключения мирного договора. Об этом заявил президент России Владимир Путин 28 октября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает пресс-служба Кремля.
«Что касается армяно-азербайджанского урегулирования, мы и сегодня делаем всё возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном», – сказал Путин. По его словам, несмотря на то что «все мы в достаточно сложном положении», мы «не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению».
Путин напомнил, что путем к урегулированию может стать «неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных заявлений России, Армении и Азербайджана», касающихся ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам российского лидера, последовательное выполнение этих договоренностей на путях делимитации границ Армении и Азербайджана, разблокирования транспортных коридоров на Южном Кавказе может нормализовать отношения Еревана и Баку.
«Вопрос – как найти эти решения, это всё непросто, но найти их можно только на этом пути. В дальнейшем это позволит выйти и на заключение мирного договора», – сказал Путин. Позже пресс-служба Кремля подтвердила предстоящие переговоры российского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 31 октября в Сочи (ранее об этой дате и месте для переговоров сообщали «Ведомости»). Их повестка пока не разглашается.
До выступления Путина Пашинян заявил, что Ереван готов устанавливать межгосударственные отношения с Азербайджаном «на основе принципов, предложенных Россией». О том, что Москва передала соответствующие предложения обеим сторонам, российский МИД сообщил в начале октября. Тогда в Праге на платформе саммита Европейского политического сообщества прошли две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая – с участием президента Франции Эммануэля Макрона.
Саммит с участием Макрона, где также присутствовал председатель Европейского совета Шарль Мишель, закончился принятием заявления, в котором Ереван и Баку подтвердили декларацию 1991 г. о признании территориальной целостности. Также было решено направить миссию наблюдателей от ЕС на границу Армении и Азербайджана – она начала работу в конце октября, ее мандат рассчитан на два месяца. Там же уже работает и миссия ОДКБ. Граница двух стран стала ареной боев и взаимных обстрелов со значительными потерями обеих сторон в сентябре.
У России был достаточно четкий статус главного медиатора в армяно-азербайджанском конфликте, но события последних месяцев ставят его под сомнение, считает заведующий сектором Кавказа Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Вадим Муханов. Минская группа, в которую, кроме Москвы как сопредседатели с 1992 г., входили также Франция и США, фактически уже не функционирует, отмечает Муханов. Никакой кооперации, которая считалась залогом армяно-азербайджанского урегулирования до конфликта 2020 г., больше нет, особенно после начала боевых действий на Украине, говорит эксперт.
То, что теперь появляется альтернативная переговорная и посредническая площадка в виде ЕС, вызывает интерес Еревана и Баку, так как они выбирают тех, кто предложит наиболее выгодные рычаги урегулирования и давления на оппонента, поясняет Муханов. Больше в этом даже заинтересована армянская сторона, находящаяся в уязвимом положении, – Азербайджан сейчас хочет, чтобы была выбрана уже окончательная площадка, так как он максимально конкретно сформулировал свои требования и хочет их хотя бы предварительно зафиксировать как условия мира, считает эксперт.
В целом Ереван и Баку пока еще будут смотреть в сторону традиционного посредника – Москвы и последние заявления звучат во многом в унисон, в частности, и сегодняшнее заявление Пашиняна, и комментарии Путина на Валдайском форуме 27 октября по поводу урегулирования, говорит Муханов. Российский лидер всячески пытается стимулировать выбор России как медиатора, но при этом для Еревана и Баку ЕС становится все более привлекательным в этом качестве. Если в условном Брюсселе будут зафиксированы условия, которые удовлетворят Азербайджан и Армению, то вполне окажется, что активность Москвы на этом направлении безвозвратно запоздала, и статус посредника на постсоветском пространстве подвергнется серьезной эрозии, говорит Муханов.
Сегодняшнее мероприятие в рамках ОДКБ не единственное в череде подобных событий последних недель с участием президента России, лидеров и высокопоставленных представителей дружественных постсоветских стран. 26 октября прошла встреча Путина с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ, на которой российский лидер говорил об угрозах для соответствующих государств. В числе основных вызовов Путин назвал глобальное геополитическое противостояние с Западом во главе с США в том числе в украинском конфликте, связанные с этим санкционное давление и угрозы инфраструктуре, международный терроризм и вмешательство во внутренние дела. В середине октября Путин принял участие в ряде мероприятий в Астане, в том числе в форуме «Россия - Центральная Азия».
На фоне того, что происходит на украинском направлении, а также появляющихся очагов напряженности в Центральной Азии, в частности, между членами СНГ и ОДКБ Киргизией и Таджикистаном, нарастает вероятность поиска новых посредников и в других конфликтах, считает Муханов. Вопрос в том, как будет реагировать на это Россия.
Российская внешняя политика на постсоветском пространстве в последнее время максимально активизировалась, признает научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Это, по его словам, и новые форматы на высшем уровне, как первый форум «Россия – Центральная Азия» в Астане, и традиционные – мероприятия СНГ, ОДКБ, и Валдайский клуб, который работает на формирование повестки отношений с кавказскими и центральноазиатскими государствами, Веронский форум в Баку, проходивший под лозунгом интеграции постсоветского пространства.
Говоря о заявлении Путина в Совете коллективной безопасности ОДКБ, Притчин в целом согласен с Мухановым: оно отражает попытки России вернуться в переговорный трек на Кавказе, так как украинский кейс в этом году отвлек внимание Москвы от урегулирования карабахского конфликта. Москва пытается вернуться к переговорному процессу, так как вне зависимости от площадки Кремль отталкивается от идей трехсторонних соглашений, заключенных 9 ноября 2020 г. при посредничестве России, заключил Притчин.
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