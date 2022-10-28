Путин пообещал сделать «все возможное» для урегулирования конфликта Азербайджана и Армении

В целом Ереван и Баку пока еще будут смотреть в сторону традиционного посредника – Москвы и последние заявления звучат во многом в унисон, в частности, и сегодняшнее заявление Пашиняна, и комментарии Путина на Валдайском форуме 27 октября по поводу урегулирования, говорит Муханов. Российский лидер всячески пытается стимулировать выбор России как медиатора, но при этом для Еревана и Баку ЕС становится все более привлекательным в этом качестве. Если в условном Брюсселе будут зафиксированы условия, которые удовлетворят Азербайджан и Армению, то вполне окажется, что активность Москвы на этом направлении безвозвратно запоздала, и статус посредника на постсоветском пространстве подвергнется серьезной эрозии, говорит Муханов.