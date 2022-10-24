Армения рискует выпасть из проекта транспортного коридора «Север – Юг»

Чиновник подчеркнул, что налаживание транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью через территорию Армении или Ирана важно для создания «перекрестка» основных международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». Реализация этих транспортных проектов, по словам Оверчука, позволит экономикам Азербайджана, Армении и Грузии начать получать «дополнительную ренту», связанную с преимуществом их географического положения в Евразии.