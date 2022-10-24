Армения рискует выпасть из проекта транспортного коридора «Север – Юг»Азербайджан и Иран активно создают транспортную инфраструктуру и могут стать заменой Еревану
Западный маршрут международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» может пройти через Азербайджан и Иран вместо Армении, если эта страна не решит вопрос с транспортной блокадой. Об этом заявил 21 октября вице-премьер России Алексей Оверчук, курирующий международное сотрудничество, на экспортном форуме «Сделано в России – 2022».
Чиновник подчеркнул, что налаживание транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью через территорию Армении или Ирана важно для создания «перекрестка» основных международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». Реализация этих транспортных проектов, по словам Оверчука, позволит экономикам Азербайджана, Армении и Грузии начать получать «дополнительную ренту», связанную с преимуществом их географического положения в Евразии.