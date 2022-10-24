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Армения рискует выпасть из проекта транспортного коридора «Север – Юг»

Азербайджан и Иран активно создают транспортную инфраструктуру и могут стать заменой Еревану
Ксения Потаева Илья Лакстыгал
Постройка железной и автомобильной дороги через Мегри по территории Армении зависит от позиции Армении / Андрей Гордеев / Ведомости

Западный маршрут международного транспортного коридора (МТК) «Север – Юг» может пройти через Азербайджан и Иран вместо Армении, если эта страна не решит вопрос с транспортной блокадой. Об этом заявил 21 октября вице-премьер России Алексей Оверчук, курирующий международное сотрудничество, на экспортном форуме «Сделано в России – 2022».

Чиновник подчеркнул, что налаживание транспортного сообщения между западными районами Азербайджана и Нахичеванью через территорию Армении или Ирана важно для создания «перекрестка» основных международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Восток – Запад». Реализация этих транспортных проектов, по словам Оверчука, позволит экономикам Азербайджана, Армении и Грузии начать получать «дополнительную ренту», связанную с преимуществом их географического положения в Евразии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных