Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном

Сегодня после двухсторонних встреч состоятся трехсторонние переговоры, в ходе которых планируется обсудить реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также меры по укреплению стабильности в Закавказье. Замглавы МИД России Андрей Руденко ранее сказал журналистам, что российская сторона рассчитывает, что эта встреча позволит продвинуться в вопросе заключения мирного договора между сторонами.