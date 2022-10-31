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Политика

Баку выдвинул пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном

Ведомости

Баку предлагает пять основных принципов по нормализации отношений с Ереваном, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Сочи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Азербайджан относительно недавно выдвинул пять основных принципов, на которых отношения между Азербайджаном и Арменией должны быть нормализованы. Это все фундаментальные принципы международного права, и думаю, что на этой основе можно достичь нормализации», — отметил Алиев (цитата по «РИА Новости»).

По словам азербайджанского лидера, карабахский конфликт – это уже история. Он был решен два года назад. «Поэтому в этом контексте практически обсуждать нечего, а нормализация азербайджано-армянских отношений — это тот формат, который требует, конечно же, серьезных шагов», — заключил он.

Ранее сегодня на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном российский президент заявил, что конфликт Еревана и Баку длится уже десятилетия, его необходимо когда-то завершать. Путин подчеркнул, что видит политическую волю руководства Армении к завершению конфликта и полностью это поддерживает. Он также выразил надежду, что сегодня удастся продвинуться вперед в этом направлении.

Сегодня после двухсторонних встреч состоятся трехсторонние переговоры, в ходе которых планируется обсудить реализацию договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также меры по укреплению стабильности в Закавказье. Замглавы МИД России Андрей Руденко ранее сказал журналистам, что российская сторона рассчитывает, что эта встреча позволит продвинуться в вопросе заключения мирного договора между сторонами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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