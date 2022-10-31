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Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата

Ведомости

Министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишиневе, говорится в сообщении ведомства.

«В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961) министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе персоной нон грата на территории Республики Молдовы, который обязан покинуть территорию Республики Молдовы», — сообщили в ведомстве.

Российская сторона была проинформирована о данном решении в понедельник, 31 октября, во второй половине дня, когда посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. В ведомстве заявили, что ракетные удары по Украине еще больше усиливают угрозу безопасности Молдавии.

В ответ на это в МИД России заявили «РИА Новостям», что российская сторона ответит на решение Молдавии. Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова уже заявляла, что Россия не оставит без внимания антироссийские заявления официальных лиц Молдавии. Она считает, что события в стране сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц.

Ранее по теме: Захарова пообещала не оставлять без реакции антироссийские заявления властей Молдавии

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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