Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата
Министерство иностранных дел Молдавии объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишиневе, говорится в сообщении ведомства.
«В соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях (1961) министерство иностранных дел и европейской интеграции сообщает, что приняло решение объявить представителя посольства Российской Федерации в Кишиневе персоной нон грата на территории Республики Молдовы, который обязан покинуть территорию Республики Молдовы», — сообщили в ведомстве.
Российская сторона была проинформирована о данном решении в понедельник, 31 октября, во второй половине дня, когда посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. В ведомстве заявили, что ракетные удары по Украине еще больше усиливают угрозу безопасности Молдавии.
В ответ на это в МИД России заявили «РИА Новостям», что российская сторона ответит на решение Молдавии. Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова уже заявляла, что Россия не оставит без внимания антироссийские заявления официальных лиц Молдавии. Она считает, что события в стране сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц.