Молдавия объявила российского дипломата персоной нон грата

Российская сторона была проинформирована о данном решении в понедельник, 31 октября, во второй половине дня, когда посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов был вызван в МИД Молдавии. В ведомстве заявили, что ракетные удары по Украине еще больше усиливают угрозу безопасности Молдавии.