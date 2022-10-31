Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху

«Вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении. Затем с азербайджанской делегацией, и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана. И затем в течение двух, даже, наверное, чуть больше, часов разговаривали втроем», — добавил Путин, подчеркнув, что Москва продолжит работать над урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе.