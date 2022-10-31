Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху
Россия, Армения и Азербайджан смогли согласовать совместное заявление по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Встреча состоялась ранее сегодня в Сочи. По словам главы российского государства, в ходе переговоров удалось согласовать не все вопросы.
«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — заявил Путин (цитата по ТАСС).
При этом он добавил, что встреча была полезной и создает условия для «дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом». В целом переговоры продолжались более двух часов.
«Вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении. Затем с азербайджанской делегацией, и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана. И затем в течение двух, даже, наверное, чуть больше, часов разговаривали втроем», — добавил Путин, подчеркнув, что Москва продолжит работать над урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее Путин говорил, что путем к урегулированию может стать «неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных заявлений России, Армении и Азербайджана», касающихся ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам российского лидера, последовательное выполнение этих договоренностей на путях делимитации границ Армении и Азербайджана, разблокирования транспортных коридоров на Южном Кавказе может нормализовать отношения Еревана и Баку.