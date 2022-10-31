Газета
Политика

Россия, Армения и Азербайджан согласовали совместное заявление по Карабаху

Ведомости

Россия, Армения и Азербайджан смогли согласовать совместное заявление по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Встреча состоялась ранее сегодня в Сочи. По словам главы российского государства, в ходе переговоров удалось согласовать не все вопросы.

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

При этом он добавил, что встреча была полезной и создает условия для «дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом». В целом переговоры продолжались более двух часов.

«Вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении. Затем с азербайджанской делегацией, и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана. И затем в течение двух, даже, наверное, чуть больше, часов разговаривали втроем», — добавил Путин, подчеркнув, что Москва продолжит работать над урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее Путин говорил, что путем к урегулированию может стать «неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных заявлений России, Армении и Азербайджана», касающихся ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам российского лидера, последовательное выполнение этих договоренностей на путях делимитации границ Армении и Азербайджана, разблокирования транспортных коридоров на Южном Кавказе может нормализовать отношения Еревана и Баку.

Ранее по теме: Путин призвал положить конец карабахскому конфликту

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных