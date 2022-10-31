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Ереван и Баку договорились в Сочи воздерживаться от применения силы

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев по итогам трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения. Об этом говорится в совместном заявлении, согласованном сторонами после встречи.

«Договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г.», – говорится в нем.

Участники встречи также подчеркнули важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а Россия подтвердила готовность оказывать этому необходимое содействие.

Помимо этого, стороны согласились приложить дополнительные усилия, «направленные на безотлагательное решение остающихся задач», в том числе гуманитарного характера. Роль же российских миротворцев в обеспечении безопасности в зоне их развертывания признана ключевой. Лидеры трех стран также подчеркнули необходимость запуска трехсторонних межпарламентских контактов в целях укрепления доверия между народами Армении и Азербайджана.

«Должен сказать откровенно, не всё удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», – заявил после переговоров Владимир Путин.

Вместе с тем, встречу президент счел полезной, подчеркнув, что она создает условия для дальнейших шагов по урегулированию. Глава государства также поблагодарил Пашиняна и Алиева за участие в переговорах.

«Как и договаривались, мы будем продолжать этот диалог и будем продолжать поиск тех решений, которые необходимы для того, чтобы поставить точку в этом так долго длящемся конфликте», – заключил он.

Ранее Путин говорил, что путем к урегулированию может стать «неукоснительное соблюдение сторонами всех положений известных заявлений России, Армении и Азербайджана», касающихся ситуации вокруг Нагорного Карабаха. По словам российского лидера, последовательное выполнение этих договоренностей на путях делимитации границ Армении и Азербайджана, разблокирования транспортных коридоров на Южном Кавказе может нормализовать отношения Еревана и Баку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных