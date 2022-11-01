Путин и Эрдоган обсудили обеспечение наиболее нуждающихся стран продовольствием

«Вновь обращено внимание, что за три месяца действия этих договоренностей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам», — отметил Путин в разговоре с Эрдоганом. Глава государства еще раз подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.