Газета
Политика

Путин и Эрдоган обсудили обеспечение наиболее нуждающихся стран продовольствием

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили обеспечение доставок продовольствия в нуждающиеся страны, передает пресс-служба Кремля. Продовольственная проблема обсуждалась в контексте реализации «черноморской инициативы».

«Вновь обращено внимание, что за три месяца действия этих договоренностей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам», — отметил Путин в разговоре с Эрдоганом. Глава государства еще раз подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.

Путин также указал Эрдогану на то, что украинские власти использовали созданный гуманитарный коридор для ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе. Для того чтобы Россия смогла возобновить работу в рамках инициативы, необходимы гарантии Киева по неиспользованию гумкоридора в военных целях, заключил Путин.

Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: После теракта против Черноморского флота Москва разорвала зерновую сделку

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных