Путин и Эрдоган обсудили обеспечение наиболее нуждающихся стран продовольствием
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили обеспечение доставок продовольствия в нуждающиеся страны, передает пресс-служба Кремля. Продовольственная проблема обсуждалась в контексте реализации «черноморской инициативы».
«Вновь обращено внимание, что за три месяца действия этих договоренностей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам», — отметил Путин в разговоре с Эрдоганом. Глава государства еще раз подтвердил готовность России безвозмездно поставить в Африку значительные объемы зерна и удобрений.
Путин также указал Эрдогану на то, что украинские власти использовали созданный гуманитарный коридор для ударов по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе. Для того чтобы Россия смогла возобновить работу в рамках инициативы, необходимы гарантии Киева по неиспользованию гумкоридора в военных целях, заключил Путин.
Российская сторона приостановила 29 октября на неопределенный срок участие в зерновой сделке в связи с произошедшей со стороны Украины атакой беспилотников на корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Согласно заявлению Минобороны, суда, подвергшиеся атаке, обеспечивали безопасность «зеленого коридора», по которому вывозилось зерно из украинских портов в рамках зерновой сделки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что реализация соглашения по вывозу украинского зерна без участия России вряд ли возможна
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