Путин поручил проработать безвизовый въезд иностранцев без учета принципа взаимности
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев без учета принципа взаимности, то есть без учета ограничений, которые были введены для граждан РФ при въезде в другие страны, сообщается на сайте Кремля.
«Правительству РФ подготовить совместно с МИД России, МВД, ФСБ и представить предложения... по установлению (без учета принципа взаимности) безвизового режима для осуществления поездок в Российскую Федерацию иностранных граждан в туристических, деловых, образовательных целях, а также для участия в спортивных и культурных мероприятиях», – говорится в перечне поручений президента.
Правительство также должно подготовить предложения по увеличению объемов перевозок с иностранными государствами, не включенными в список недружественных. Кроме того, правительству поручено проработать возобновление действия единой электронной визы для граждан таких стран, а также увеличение срока действия многократной туристической визы. Еще одно поручение касается практики г. Санкт-Петербурга, предусматривающей обеспечение безвизового въезда в РФ в составе организованных групп иностранных пассажиров круизных судов — ее предлагается применять и в других регионах России.
31 марта Путин на совещании по развитию авиаотрасли, основываясь на прогнозах Минтраса, заявил, что цель по пассажиропотоку для российских авиакомпаний на 2022 г. составляет «не менее 100 млн человек». 31 сентября замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных. По его данным, российские авиакомпании за 10 месяцев этого года перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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