Путин поручил проработать безвизовый въезд иностранцев без учета принципа взаимности

31 марта Путин на совещании по развитию авиаотрасли, основываясь на прогнозах Минтраса, заявил, что цель по пассажиропотоку для российских авиакомпаний на 2022 г. составляет «не менее 100 млн человек». 31 сентября замглавы Минтранса Игорь Чалик сообщил, что перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных. По его данным, российские авиакомпании за 10 месяцев этого года перевезли 80 млн пассажиров, что на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.