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Спад авиаперевозок в России за 10 месяцев составил 15%

Ведомости

Российские авиакомпании за 10 месяцев этого года перевезли 80 млн пассажиров, сообщил замглавы Минтранса Игорь Чалик. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает «Интерфакс».

«Без сегодняшнего дня, по 30 октября, перевезено 80 млн пассажиров, из них 66 млн на внутренних линиях и 14 млн на международных», – сказал он.

Чалик добавил, что сейчас Минтранс ожидает, что перевозки по итогам года будут «чуть меньше» запланированных ранее 100 млн человек из-за длительного закрытия 11 южных аэропортов.

31 марта президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли, основываясь на прогнозах Минтраса, заявил, что цель по пассажиропотоку для российских авиакомпаний на 2022 г. составляет «не менее 100 млн человек». Тогда же он поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на рейсы внутри России. Глава Минтранса Виталий Савельев уточнял, что около 90 млн будет перевезено внутри РФ и 10 млн – на международных линиях.

Режим временного ограничения полетов на юге России был введен 24 февраля — в день начала специальной военной операции на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, а 11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода. Ранее в Минтрансе оценили выпадающий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 г. в 19,1 млн человек.

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Ранее по теме: Росавиация продлила режим ограничения полетов в южных регионах

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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