Спад авиаперевозок в России за 10 месяцев составил 15%

31 марта президент России Владимир Путин на совещании по развитию авиаотрасли, основываясь на прогнозах Минтраса, заявил, что цель по пассажиропотоку для российских авиакомпаний на 2022 г. составляет «не менее 100 млн человек». Тогда же он поручил правительству запустить программу компенсации части стоимости билетов на рейсы внутри России. Глава Минтранса Виталий Савельев уточнял, что около 90 млн будет перевезено внутри РФ и 10 млн – на международных линиях.