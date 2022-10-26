Росавиация продлила режим ограничения полетов в южных регионах
Росавиация продлила ограничение полетов в 11 аэропортах юга и центральной части России еще на неделю, до 3 ноября 2022 г., об этом сообщается на сайте ведомства.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 03 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста»,— сказано в сообщении.
В ведомстве также рекомендовали российским авиакомпаниям использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы в качестве альтернативы для перевозки пассажиров.
Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала специальной военной операции на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, а 11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода. Ранее в Минтрансе оценили выпадающий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 г. в 19,1 млн человек.
17 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит дополнительную поддержку закрытым аэропортам. Объем субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил Мишустин.
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