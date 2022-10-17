Мишустин: правительство выделит дополнительные деньги для закрытых аэропортов

Мишустин: правительство выделит дополнительные деньги для закрытых аэропортовОбщая сумма субсидий превысит 7,5 млрд рублей
Правительство выделит дополнительную поддержку аэропортам юга и центра России, в которых временно был приостановлен прием авиарейсов. Об этом заявил сегодня премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, сумма дополнительных субсидий превысит 2 млрд руб. на возмещение операционных расходов. Всего в 2022 г. на поддержку аэропортов будет направлено свыше 7,5 млрд руб., уточнил Мишустин.
Это решение, сказал премьер-министр, позволит сохранить высококвалифицированные трудовые коллективы и возобновить обслуживание рейсов, как только это станет возможно.
С 15 октября Росавиация начала третий этап отбора получателей субсидии среди аэропортов юга и центральной части России, деятельность которых приостановлена после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Предельная сумма субсидии – почти 3 млрд руб.
Ранее аэропортам были выделены субсидии на сумму 1,3 млрд руб. за март и апрель (первый этап отбора). Затем правительство решило увеличить господдержку – еще 1,8 млрд руб. Но фактически в ходе второго этапа отбора было распределено чуть более 1,26 млрд руб. для компенсации издержек закрытых аэропортов в мае и июне.
Росавиация ввела ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортах (Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты) и продлевала их более 30 раз. 14 октября Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов до 22 октября 2022 г.