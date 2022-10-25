Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои ВС. В ответ правительство распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть ВС осталась в России – на них выполняются перевозки внутри страны.