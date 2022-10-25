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Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты

Ведомости

Минтранс подготовил проект документа, который позволяет заменять запчасти иностранных самолетов на неоригинальные, текст проекта размещен на портале правовых актов. Изменения предлагается внести в действующее постановление правительства от 12 марта 2022 г. 

В условиях санкций российские компании испытывают значительные трудности в поставках оригинальных запчастей, одобренных авиавластями стран-разработчиков. Авторы поправок добавили, что запуск собственного производства части иностранных деталей и их сертификация займут значительное время, «которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий». «Данный временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок ‎в РФ», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

«В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии ‎с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA), одобренных ‎к установке на ВС на основании соответствующей документации. Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности», — сообщили авторы законопроекта. При этом о каких именно странах идет речь — не сказано.

Росавиация продлила режим ограничения полетов до 28 октября

Помимо этого в Минтрансе предложили ремонтировать самолеты по документации, которая была разработана организациями стран, признанных ведущими в мировом авиационном сообществе. Предполагается, что все эти меры позволят «гарантировать бесперебойное функционирование гражданской авиации и обеспечат безопасность полетов».

Законопроект также предполагает продление до конца следующего года действие мер, установленных в указанном постановлении. В частности, должны быть продлены сроки действия выданных Росавиацией сертификатов летной годности иностранной авиатехники, если их действие прекращается в период с 1 марта по 31 декабря 2022 г.

В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои ВС. В ответ правительство распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть ВС осталась в России – на них выполняются перевозки внутри страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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