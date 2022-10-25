Минтранс предложил разрешить установку неоригинальных запчастей на самолеты
Минтранс подготовил проект документа, который позволяет заменять запчасти иностранных самолетов на неоригинальные, текст проекта размещен на портале правовых актов. Изменения предлагается внести в действующее постановление правительства от 12 марта 2022 г.
В условиях санкций российские компании испытывают значительные трудности в поставках оригинальных запчастей, одобренных авиавластями стран-разработчиков. Авторы поправок добавили, что запуск собственного производства части иностранных деталей и их сертификация займут значительное время, «которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий». «Данный временной разрыв повлияет на безопасность и объемы воздушных перевозок в РФ», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
«В то же время авиационной промышленностью некоторых стран налажено производство по изготовлению неоригинальных компонентов в соответствии с различными процедурами Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA), одобренных к установке на ВС на основании соответствующей документации. Проектом постановления предлагается допустить установку вышеуказанной категории компонентов, изготовленных по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе в этом виде деятельности», — сообщили авторы законопроекта. При этом о каких именно странах идет речь — не сказано.
Помимо этого в Минтрансе предложили ремонтировать самолеты по документации, которая была разработана организациями стран, признанных ведущими в мировом авиационном сообществе. Предполагается, что все эти меры позволят «гарантировать бесперебойное функционирование гражданской авиации и обеспечат безопасность полетов».
Законопроект также предполагает продление до конца следующего года действие мер, установленных в указанном постановлении. В частности, должны быть продлены сроки действия выданных Росавиацией сертификатов летной годности иностранной авиатехники, если их действие прекращается в период с 1 марта по 31 декабря 2022 г.
В конце февраля Евросоюз ввел санкции против России в ответ на специальную военную операцию на Украине. В частности, санкции предусматривают запрет на продажу самолетов, комплектующих и оборудования российским авиакомпаниям. До 28 марта зарубежные лизинговые компании должны были забрать у эксплуатантов из России свои ВС. В ответ правительство распорядилось возвращать самолеты только по решению правительственной комиссии по импортозамещению. В результате значительная часть ВС осталась в России – на них выполняются перевозки внутри страны.
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