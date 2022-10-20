Росавиация продлила режим ограничения полетов до 28 октября

Режим временного ограничения полетов был введен 24 февраля — в день начала специальной военной операции на Украине. С тех пор ограничения неоднократно продлевали, а 11 аэропортов остаются закрытыми уже больше полугода. Ранее в Минтрансе оценили выпадающий пассажиропоток российских авиакомпаний в 2022 г. По оценкам ведомства, он составит 19,1 млн человек.