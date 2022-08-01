На месте заводов «МиГ» и «Сухой» появится почти 3 млн кв. м недвижимости

На месте заводов «МиГ» и «Сухой» появится почти 3 млн кв. м недвижимостиМэрия Москвы разработает проект застройки бывших территорий предприятий напротив стадиона «Динамо»
Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила подготовку проекта планировки территории общей площадью 82,3 га в районе Ленинградского проспекта, следует из ее протокола, с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что на этой площадке можно будет построить в общей сложности 2,7 млн кв. м недвижимости, из которых 1,8 млн кв. м – коммерческие объекты и 900 000 кв. м – жилье. Самый крупный проект – на 2,1 млн кв. м (из которых 770 000 кв. м – жилье) – будет реализован на бывшей территории самолетостроительного завода «МиГ», следует из протокола ГЗК. В декабре прошлого года госкорпорация «Ростех», которая через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) контролировала это предприятие (в январе 2022 г. оно, согласно «СПАРК-Интерфаксу», прекратило свою деятельность), сообщила о продаже мэрии Москвы 57,7 га на Ленинградском проспекте. Источник «Ведомостей» в столичном правительстве тогда говорил, что эта площадка может быть вовлечена в программу реновации. Но официально планы в отношении данного участка город не озвучивал.
Судя по документу, еще один крупный проект появится на бывшей территории конструкторского бюро «Сухого» (эта компания также была ликвидирована после присоединения к ОАК). Там планируется возвести 205 600 кв. м коммерческой недвижимости. В данном случае, скорее всего, речь идет о новом офисе самого предприятия. По крайне мере гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в интервью «Ведомостям» рассказывал, что компания хочет построить на территории «Сухого» Единый конструкторский центр самолетостроения корпорации общей площадью около 200 000 кв. м. Кроме офисов там «предполагается расположить стенды, всю необходимую инфраструктуру, социальные объекты (фитнес, зону отдыха и др.) – вплоть до музея авиации», говорил он.