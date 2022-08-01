На месте заводов «МиГ» и «Сухой» появится почти 3 млн кв. м недвижимости

Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) одобрила подготовку проекта планировки территории общей площадью 82,3 га в районе Ленинградского проспекта, следует из ее протокола, с которым ознакомились «Ведомости». Там сказано, что на этой площадке можно будет построить в общей сложности 2,7 млн кв. м недвижимости, из которых 1,8 млн кв. м – коммерческие объекты и 900 000 кв. м – жилье. Самый крупный проект – на 2,1 млн кв. м (из которых 770 000 кв. м – жилье) – будет реализован на бывшей территории самолетостроительного завода «МиГ», следует из протокола ГЗК. В декабре прошлого года госкорпорация «Ростех», которая через Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) контролировала это предприятие (в январе 2022 г. оно, согласно «СПАРК-Интерфаксу», прекратило свою деятельность), сообщила о продаже мэрии Москвы 57,7 га на Ленинградском проспекте. Источник «Ведомостей» в столичном правительстве тогда говорил, что эта площадка может быть вовлечена в программу реновации. Но официально планы в отношении данного участка город не озвучивал.