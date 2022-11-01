Захарова посоветовала Бербок взять отпуск и изучить историю
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна купить карту и учебник по истории после высказываний о России и Китае, написала официальный представитель МИДа Мария Захарова в Telegram-канале.
«Что она несет? Аня/Лена, купите карту, учебник истории и возьмите отпуск для ознакомления с первичными признаками геополитики», — написала она.
Таким образом дипломат прокомментировала высказывание главы МИД ФРГ о том, что необходимо не допустить беспрепятственного усиления России и Китая в Центральной Азии. «Мы, федеральное правительство Германии, должны разработать новую стратегию по Китаю, поскольку китайская политическая система за последние годы радикально изменилась», — говорила Бербок.
Ранее сегодня Захарова заявила, что ждет ответа от Лондона на вопрос, отправляла ли бывший премьер Великобритании Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену после взрыва на «Северных потоках».
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