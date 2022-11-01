Захарова посоветовала Бербок взять отпуск и изучить историю

Таким образом дипломат прокомментировала высказывание главы МИД ФРГ о том, что необходимо не допустить беспрепятственного усиления России и Китая в Центральной Азии. «Мы, федеральное правительство Германии, должны разработать новую стратегию по Китаю, поскольку китайская политическая система за последние годы радикально изменилась», — говорила Бербок.