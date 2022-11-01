Госдеп отверг возможные контакты России и США на полях саммита G20
Контактов России и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс.
«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал Прайс на брифинге (цитата по «РИА Новости»). По его словам, также не ожидается обсуждение работы посольства США в Москве и возможности увеличения численности дипперсонала.
Президент России Владимир Путин ранее не исключил своего личного присутствия на саммите G20 в Индонезии, однако отметил, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Президент США Джо Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.
Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября. Представители страны ранее заявляли, что готовы организовать встречу Путина и Байдена на полях саммита.
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