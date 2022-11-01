Госдеп отверг возможные контакты России и США на полях саммита G20

«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал Прайс на брифинге (цитата по «РИА Новости»). По его словам, также не ожидается обсуждение работы посольства США в Москве и возможности увеличения численности дипперсонала.