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Госдеп отверг возможные контакты России и США на полях саммита G20

Ведомости

Контактов России и США на полях саммита G20 не ожидается, сообщил официальный представитель американского госдепа Нед Прайс.

«Я не ожидаю, что будут обсуждения между США и Россией в контексте G20», — сказал Прайс на брифинге (цитата по «РИА Новости»). По его словам, также не ожидается обсуждение работы посольства США в Москве и возможности увеличения численности дипперсонала.

Президент России Владимир Путин ранее не исключил своего личного присутствия на саммите G20 в Индонезии, однако отметил, что окончательное решение по данному вопросу еще не принято. Президент США Джо Байден, в свою очередь, сообщил, что не планирует встречаться с Путиным в Индонезии.

Саммит «большой двадцатки» пройдет в Индонезии на острове Бали 15-16 ноября. Представители страны ранее заявляли, что готовы организовать встречу Путина и Байдена на полях саммита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных