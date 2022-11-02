В Курской области пострадали пять человек при обстреле села Гуево
В Курской области при обстреле украинскими военными села Гуево пострадали пять человек, среди которых трое детей, написал губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества. Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению», — написал Старовойт.
Глава региона ранее сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших не было. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
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