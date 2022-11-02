В Курской области пострадали пять человек при обстреле села Гуево

«Пятеро пострадавших, среди них трое детей. Все доставлены в больницу, опасений за жизнь нет. Несколько домов имеют повреждения, включая местный продуктовый магазин. Разбиты окна, перебиты провода — в селе пока нет электричества. Ремонтные бригады скоро приступят к восстановлению», — написал Старовойт.