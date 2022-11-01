Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка Краснооктябрьский
Украинские военные обстреляли поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе Курской области, написал губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Днем ВСУ обстреляли из минометов поселок Краснооктябрьский в приграничном Глушковском районе. Пострадавших нет. Повреждения получил трехэтажный дом, выбито около 20 окон. Завтра специалисты проведут замеры для ремонта», — написал он.
Старовойт ранее заявил, что жители приграничных районов Курской области получат дополнительную поддержку от региональных властей, в том числе единый социальный проездной билет и адресную социальной помощь в газификации. Также они будут иметь право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, а дети — на бесплатные путевки в оздоровительные санатории и лагеря.
19 октября президент Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
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