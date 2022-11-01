Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка Краснооктябрьский

Старовойт ранее заявил, что жители приграничных районов Курской области получат дополнительную поддержку от региональных властей, в том числе единый социальный проездной билет и адресную социальной помощь в газификации. Также они будут иметь право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, а дети — на бесплатные путевки в оздоровительные санатории и лагеря.