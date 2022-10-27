Курский губернатор пообещал дополнительную поддержку жителям приграничных районов
Жители приграничных районов Курской области получат дополнительную поддержку от региональных властей, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Принятый законопроект предусматривает, что население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов сможет получить единый социальный проездной билет и адресную социальной помощь в газификации. Также они будут иметь право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, а дети — на бесплатные путевки в оздоровительные санатории и лагеря», – написал он.
Некоторые жители также смогут получить звание «Ветеран труда Курской области». Для этого гражданин должен работать во время проведения спецоперации, иметь удостоверение почетного жителя приграничья и соответствующий трудовой стаж: 20 лет для женщин и 25 – для мужчин.
23 октября Стартовойт сообщил о возведении двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Он также добавил, что третья линия будет готова до 5 ноября.
19 октября президент РФ Владимир Путин своим указам ввел военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В Крыму, Севастополе, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Брянской и Курской областях, а также в Краснодарском крае начал действовать «средний уровень реагирования». Уровень повышенной готовности распространился на другие субъекты ЦФО и ЮФО.
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