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Общество

Курский губернатор пообещал дополнительную поддержку жителям приграничных районов

Ведомости

Жители приграничных районов Курской области получат дополнительную поддержку от региональных властей, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Принятый законопроект предусматривает, что население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов сможет получить единый социальный проездной билет и адресную социальной помощь в газификации. Также они будут иметь право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, а дети — на бесплатные путевки в оздоровительные санатории и лагеря», – написал он.

Некоторые жители также смогут получить звание «Ветеран труда Курской области». Для этого гражданин должен работать во время проведения спецоперации, иметь удостоверение почетного жителя приграничья и соответствующий трудовой стаж: 20 лет для женщин и 25 – для мужчин.

23 октября Стартовойт сообщил о возведении двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Он также добавил, что третья линия будет готова до 5 ноября.

19 октября президент РФ Владимир Путин своим указам ввел военное положение на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В Крыму, Севастополе, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Брянской и Курской областях, а также в Краснодарском крае начал действовать «средний уровень реагирования». Уровень повышенной готовности распространился на другие субъекты ЦФО и ЮФО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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