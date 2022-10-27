Курский губернатор пообещал дополнительную поддержку жителям приграничных районов

«Принятый законопроект предусматривает, что население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов сможет получить единый социальный проездной билет и адресную социальной помощь в газификации. Также они будут иметь право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, а дети — на бесплатные путевки в оздоровительные санатории и лагеря», – написал он.