Под Курском закончили возведение двух линий обороны на границе с Украиной
В Курской области закончено возведение двух усиленных линий обороны на границе с Украиной. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области», — написал он.
Старовойт добавил, что третья линия будет готова до 5 ноября.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе приступили к установке защитных сооружений.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины). В рамках документа реализуются не все меры, описанные в законе о военном положении.