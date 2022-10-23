Под Курском закончили возведение двух линий обороны на границе с Украиной

19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины). В рамках документа реализуются не все меры, описанные в законе о военном положении.