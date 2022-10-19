В приграничных регионах России введут «средний уровень реагирования»
Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных регионах РФ «средний уровень реагирования», в регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности, в остальных регионах уровень базовой готовности, следует из указа главы государства.
«Средний уровень реагирований» будет введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. В рамках этого режима руководители регионов осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики.
Региональные и местные органы власти смогут проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, органы власти получат полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
Главы и исполнительные органы этих регионов могут также усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи. Они также могут временно отселить жителей в безопасные районы.
Власти этих регионов могут ввести особый режим въезда и выезда с территории, ограничить свободу передвижения по ней. У них будет право ограничивать движение транспорта, а также осуществлять его досмотр.
19 октября Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Глава государства напомнил, что военное положение в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России.
Главы Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, сообщил Путин. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте Федерации. В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски.