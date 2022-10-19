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В приграничных регионах России введут «средний уровень реагирования»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил ввести в приграничных регионах РФ «средний уровень реагирования», в регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности, в остальных регионах уровень базовой готовности, следует из указа главы государства.

«Средний уровень реагирований» будет введен в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. В рамках этого режима руководители регионов осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики. 

Региональные и местные органы власти смогут проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Кроме того, органы власти получат полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Главы и исполнительные органы этих регионов могут также усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи. Они также могут временно отселить жителей в безопасные районы.

Власти этих регионов могут ввести особый режим въезда и выезда с территории, ограничить свободу передвижения по ней. У них будет право ограничивать движение транспорта, а также осуществлять его досмотр.

19 октября Путин сообщил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Глава государства напомнил, что военное положение в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России.

Главы Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, сообщил Путин. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте Федерации. В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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