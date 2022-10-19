В приграничных регионах России введут «средний уровень реагирования»

Главы Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности, сообщил Путин. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке в том или ином субъекте Федерации. В указе предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски.