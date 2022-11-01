В Белгородской области сообщили об обстреле села Козинка
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козинка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа», — написал он.
Гладков уточнил, что в результате удара по селу загорелась столовая, также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший — молодой человек с ранением легкой степени. Губернатор области отметил, что ему уже оказали медицинскую помощь.
31 октября украинские военные обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако осколки снарядов попали в окна и фасады двух частных домов. Кроме того, вчера в регионе сработала система противовоздушной обороны.
Также на прошлой неделе, 25 октября, ВСУ атаковали село Тишанка, обошлось без пострадавших. После этого под обстрелы попали села Красное и Старый Хутор. В обоих случаях также не было жертв и пострадавших.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.
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