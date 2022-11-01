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В Белгородской области сообщили об обстреле села Козинка

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Козинка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Под обстрел ВСУ попало село Козинка Грайворонского городского округа», — написал он. 

Гладков уточнил, что в результате удара по селу загорелась столовая, также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший — молодой человек с ранением легкой степени. Губернатор области отметил, что ему уже оказали медицинскую помощь. 

31 октября украинские военные обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако осколки снарядов попали в окна и фасады двух частных домов. Кроме того, вчера в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Также на прошлой неделе, 25 октября, ВСУ атаковали село Тишанка, обошлось без пострадавших. После этого под обстрелы попали села Красное и Старый Хутор. В обоих случаях также не было жертв и пострадавших. 

После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях. 

Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных