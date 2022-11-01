В Белгородской области сообщили об обстреле села Козинка

Гладков уточнил, что в результате удара по селу загорелась столовая, также повреждены несколько ангаров и легковой автомобиль. По предварительным данным, есть один пострадавший — молодой человек с ранением легкой степени. Губернатор области отметил, что ему уже оказали медицинскую помощь.