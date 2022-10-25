В Белгородской области сообщили об обстреле села Тишанка
Пять частных домов оказались повреждены в результате обстрела села Тишанка Волоконовского района со стороны Украины, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что никто не пострадал.
«В результате обстрела села Тишанка Волоконовского района зафиксированы повреждения в 5 частных домовладениях. Пострадавших нет. Все оперативные и аварийные службы выехали на место», — написал он.
Помимо этого прилеты также были зафиксированы на пограничных пунктах перехода в Валуйском и Шебекинском городских округах. Также разрушения есть в двух домах рядом с пограничным переходом в Вериговке. В результате произошедшего обошлось без пострадавших.
С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 22 октября — действие режима продлится до 6 ноября.
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