Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до 14 человек

«Пять человек находятся в стационаре: один из них в городской больнице 2 города Белгорода, состояние тяжелое, в настоящее время находится в операционной. Четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ — трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, двоих сейчас оперируют», — написал Иконников.