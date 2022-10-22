Газета
Политика

Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до 14 человек

Ведомости

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали 14 человек, двое из них погибли, сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников. Об обстреле города ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Изначально власти Белгородской области рассказали о пяти пострадавших, позднее стало известно об 11 раненых и двух погибших. По данным минздрава, это мужчина и четырнадцатилетний подросток, они погибли до приезда скорой помощи. Сейчас несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

«Пять человек находятся в стационаре: один из них в городской больнице 2 города Белгорода, состояние тяжелое, в настоящее время находится в операционной. Четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ — трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, двоих сейчас оперируют», — написал Иконников.

Ранее по теме: В ООН выразили беспокойство из-за ударов ВСУ по Белгородской области

Еще один пациент находится в состоянии средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении, уточнил министр. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.

Гладков сообщал, что в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 000 человек остались без электричества. На устранение последствий и переподключение, по его словам, потребуется 5-6 часов. В городе произошел пожар, его полностью потушили, уточнил губернатор. Электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены.

На фоне обстрелов администрация Белгородской области ранее рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю. В регионе высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных