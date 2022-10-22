Число пострадавших при обстреле Шебекино увеличилось до 14 человек
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области пострадали 14 человек, двое из них погибли, сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников. Об обстреле города ранее сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Изначально власти Белгородской области рассказали о пяти пострадавших, позднее стало известно об 11 раненых и двух погибших. По данным минздрава, это мужчина и четырнадцатилетний подросток, они погибли до приезда скорой помощи. Сейчас несколько человек находятся в тяжелом состоянии.
«Пять человек находятся в стационаре: один из них в городской больнице 2 города Белгорода, состояние тяжелое, в настоящее время находится в операционной. Четверо госпитализированы в Шебекинскую ЦРБ — трое из них находятся в тяжелом состоянии, один в реанимации, двоих сейчас оперируют», — написал Иконников.
Еще один пациент находится в состоянии средней тяжести, ему оказывают медицинскую помощь в травматологическом отделении, уточнил министр. Остальным пострадавшим была оказана амбулаторная помощь.
Гладков сообщал, что в Шебекино в результате попадания снарядов почти 15 000 человек остались без электричества. На устранение последствий и переподключение, по его словам, потребуется 5-6 часов. В городе произошел пожар, его полностью потушили, уточнил губернатор. Электро-, тепло- и водоснабжение города полностью восстановлены.
На фоне обстрелов администрация Белгородской области ранее рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю. В регионе высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.