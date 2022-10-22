Губернатор Белгородской области сообщил о пяти раненых в результате обстрела
В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области ранения получили пять мирных жителей, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом он заявил после поездки в село Муром, которое попало под массированный обстрел накануне.
«Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
В пятницу под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщал Гладков. Тогда, по его информации, пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Губернатор сообщил, что основную часть жителей вывезли.
На этой неделе Муром уже обстреливали: сильные разрушения получили Дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и несколько частных домовладений. Разрушения в последние дни неоднократно фиксировались и в Шебекино.
На фоне обстрелов администрация Белгородской области рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю. В регионе высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.