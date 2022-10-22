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Губернатор Белгородской области сообщил о пяти раненых в результате обстрела

Ведомости

В результате обстрела города Шебекино в Белгородской области ранения получили пять мирных жителей, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков. Об этом он заявил после поездки в село Муром, которое попало под массированный обстрел накануне.

«Выезжая из села, увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным, пять мирных жителей ранены», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

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В пятницу под массированный обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области, сообщал  Гладков. Тогда, по его информации, пострадали только социальные гражданские объекты: школа, детский сад, ДК и частные жилые дома. Губернатор сообщил, что основную часть жителей вывезли.

На этой неделе Муром уже обстреливали: сильные разрушения получили Дом культуры, детский сад, школа, офис семейного врача, магазин и несколько частных домовладений. Разрушения в последние дни неоднократно фиксировались и в Шебекино.

На фоне обстрелов администрация Белгородской области рекомендовала школам продлить осенние каникулы еще на неделю. В регионе высокий («желтый») уровень террористической опасности продлен до 22 октября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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