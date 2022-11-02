Эрдоган назвал конструктивным подход Путина к реализации зерновой сделки
Президент России Владимир Путин показал конструктивный подход в вопросе возобновления участия страны в зерновой сделке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным СМИ.
«И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это», — заявил турецкий лидер (цитата по «РИА Новости»)
Эрдоган добавил, что обсудил с Путиным и выход российской агропромышленной продукции на мировые рынки, что должно было произойти в рамках зерновой сделки, однако так и не было реализовано в силу западных санкций. По его словам, на первом этапе российскую продукцию получат Сомали, Судан и Джибути.
Решение о возобновлении участия России в зерновой сделке было достигнуто после переговоров с Турцией, говорил до этого Эрдоган. При этом, как подчеркнул сегодня Путин, Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений, если ее условия будут нарушены.
Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сегодня сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным.
Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Для проведения атаки Украина использовала гуманитарный коридор, который был образован для вывоза сельхозпродукции.