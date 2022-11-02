Эрдоган назвал конструктивным подход Путина к реализации зерновой сделки

Решение о возобновлении участия России в зерновой сделке было достигнуто после переговоров с Турцией, говорил до этого Эрдоган. При этом, как подчеркнул сегодня Путин, Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений, если ее условия будут нарушены.