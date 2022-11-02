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Эрдоган назвал конструктивным подход Путина к реализации зерновой сделки

Ведомости

Президент России Владимир Путин показал конструктивный подход в вопросе возобновления участия страны в зерновой сделке. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным СМИ.

«И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход. Я благодарен им за это», — заявил турецкий лидер (цитата по «РИА Новости»)

Эрдоган добавил, что обсудил с Путиным и выход российской агропромышленной продукции на мировые рынки, что должно было произойти в рамках зерновой сделки, однако так и не было реализовано в силу западных санкций. По его словам, на первом этапе российскую продукцию получат Сомали, Судан и Джибути.

Решение о возобновлении участия России в зерновой сделке было достигнуто после переговоров с Турцией, говорил до этого Эрдоган. При этом, как подчеркнул сегодня Путин, Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений, если ее условия будут нарушены.  

Представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее сегодня сообщил о возобновлении участия России в зерновой сделке после получения письменных гарантии от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против России. В ведомстве отметили роль Турции и ООН, благодаря которым это стало возможным.

Россия приостановила участие в зерновой сделке 29 октября после того, как украинская сторона атаковала при помощи беспилотников корабли Черноморского флота на рейде в Севастополе. Для проведения атаки Украина использовала гуманитарный коридор, который был образован для вывоза сельхозпродукции.

Ранее по теме: Путин: Россия оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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