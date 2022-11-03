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Володин заявил о потере Украиной больше половины населения с 2014 года

Ведомости

С начала 2014 г. Украина потеряла больше 53,7% населения, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. 

«После госпереворота в 2014 г. Украина потеряла суверенитет. Стала колонией США. За это время из Украины бежало более 10,5 млн человек. Еще 11,2 млн жителей Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей сделали свой выбор быть с Россией. С 2014 г. Украина потеряла 53,7% населения», — написал он.

Помимо этого, Володин подчеркнул, что в результате событий 2014 г. Украина потеряла весь промышленный потенциал и перестала учитывать интересы народа. Он также обвинил Вашингтон и Брюссель в том, что они относятся к украинским гражданам как к «расходному материалу». 

«Война до последнего украинца ежедневно уносит сотни жизней людей. Киевский режим ведет Украину к полному ее исчезновению», — заключил Володин.

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Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после подписания президентом страны Владимиром Путиным законов о принятии новых территорий, тексты документов были опубликованы утром 5 октября. Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, которые были подписаны в Кремле 30 сентября, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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