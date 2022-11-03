Газета
Политика

В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды

Ведомости

В условиях проигрываемой Россией информационной войны целесообразно создать министерство информации и пропаганды, заявил депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев.

«То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул всё от информационного противоборства вплоть до фейкомета», – цитирует его «РИА Новости».

Депутат объяснил, что необходимо работать, по его мнению, теми же средствами, «какими они работают с нами». О ком конкретно идет речь, он не уточнил.

Ранее в конце августа Роскомнадзор отчитался о росте числа жалоб на фейки в интернете на 25,5% за полгода. Наибольшее число обращений было зафиксировано в марте — 10 323 сообщения. Чаще всего россияне обращались к регулятору с просьбами удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой. Чаще всего россияне жаловались на фейки о спецоперации.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных