В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды

Ранее в конце августа Роскомнадзор отчитался о росте числа жалоб на фейки в интернете на 25,5% за полгода. Наибольшее число обращений было зафиксировано в марте — 10 323 сообщения. Чаще всего россияне обращались к регулятору с просьбами удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой. Чаще всего россияне жаловались на фейки о спецоперации.