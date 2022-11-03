В Госдуме предложили создать министерство информации и пропаганды
В условиях проигрываемой Россией информационной войны целесообразно создать министерство информации и пропаганды, заявил депутат Госдумы от Забайкалья Андрей Гурулев.
«То, что касается информационной войны. Конечно, можно кричать, что мы сильно проигрываем. Основная проблема, по моему мнению, — отсутствие единого управления этой темой. Я бы вообще создал, честно говоря, министерство информации и пропаганды. Отдельное министерство в рамках правительства Российской Федерации, на которое бы замкнул всё от информационного противоборства вплоть до фейкомета», – цитирует его «РИА Новости».
Депутат объяснил, что необходимо работать, по его мнению, теми же средствами, «какими они работают с нами». О ком конкретно идет речь, он не уточнил.
Ранее в конце августа Роскомнадзор отчитался о росте числа жалоб на фейки в интернете на 25,5% за полгода. Наибольшее число обращений было зафиксировано в марте — 10 323 сообщения. Чаще всего россияне обращались к регулятору с просьбами удалить ссылки на ресурсы с проукраинской пропагандой. Чаще всего россияне жаловались на фейки о спецоперации.
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