Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Бутырки
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Бутырки в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Валуйском городском округе под обстрел попало село Бутырки. Пострадавших нет», – написал он.
Глава региона пояснил, что три снаряда упали в парке и осколками повредили автомобиль.
2 ноября ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области, в результате чего загорелась столовая, повреждения получили также несколько ангаров и легковой автомобиль. Легкое ранение получил один человек. 31 октября украинские военные обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако осколки снарядов попали в окна и фасады двух частных домов.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
Во всех остальных регионах России действует режим базовой готовности. При этом в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ввели военное положение.
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