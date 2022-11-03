Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Бутырки

2 ноября ВСУ обстреляли село Козинка Белгородской области, в результате чего загорелась столовая, повреждения получили также несколько ангаров и легковой автомобиль. Легкое ранение получил один человек. 31 октября украинские военные обстреляли село Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Обошлось без пострадавших, однако осколки снарядов попали в окна и фасады двух частных домов.