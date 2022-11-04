Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах

31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках этой встречи Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет и о составляющих этого документа говорить преждевременно. Российский президент также подчеркнул, что возможность продления мандата на присутствие российских миротворцев в Карабахе зависит от решений по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и от заключения мирного договора.