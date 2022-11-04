Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстрелах
В ночь на 4 ноября вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии, сообщили в пресс-службе минобороны Азербайджана. В армянском ведомстве назвали это заявление дезинформацией.
«В ночь с 3 на 4 ноября подразделения вооруженных сил Армении периодически обстреливали позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении населенных пунктов Еллисе и Моллабайрамлы Кельбаджарского района», — рассказали в минобороны Азербайджана.
Обстрелы, по данным Баку, велись с позиций, расположенных в направлении населенных пунктов Азизли и Юхари Шорджа Кельбаджарского района. Подразделения армии приняли «адекватные меры реагирования».
В минобороны Армении сочли эти сведения дезинформацией: Ереван утверждает, что армянская армия не открывала огонь по азербайджанским позициям в восточной части границы.
31 октября в Сочи состоялись трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В рамках этой встречи Путин заявил, что мирного договора между Арменией и Азербайджаном пока нет и о составляющих этого документа говорить преждевременно. Российский президент также подчеркнул, что возможность продления мандата на присутствие российских миротворцев в Карабахе зависит от решений по демаркации и делимитации границы между Арменией и Азербайджаном и от заключения мирного договора.