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Власти Финляндии рассмотрят возможность запрета на сделки с недвижимостью для россиян

Ведомости

Минобороны Финляндии рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них, говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства страны.

Рассмотрением необходимости дополнительных ограничений или запрета займется специально созданная исследовательская группа. «Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на операции с российской недвижимостью. Исследовательская группа также изучит полный запрет и другие требования по ограничительным мерам и их последствия», – сообщили в министерстве.

Исследовательская группа будет работать в период с 7 ноября 2022 г. по 28 февраля 2023 г., при этом отчет о необходимости введения полного запрета будет представлен в срок до 19 декабря, возможность внедрения других запретов – до конца срока полномочий группы. После этого будут разрабатываться отдельные законопроекты.

«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью (лицами) из-за пределов ЕС/ЕЭЗ и возможных ограничений на нее в Финляндии», – отметил министр обороны Антти Кайкконен.

18 октября Кайкконен в интервью газете Aamulehti заявил, что власти Финляндии в случае необходимости могут конфисковать имущество у граждан России, если оно находится в районах, критически важных для безопасности страны. Глава минобороны Финляндии добавил, что не стоит полагать, будто бы все сделки россиян с недвижимостью в стране представляют угрозу национальной безопасности. В то же время, отметил он, «не нужно быть наивными». Кайкконен сообщил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС.

14 сентября телеканал MTV Uutiset сообщал, что власти Финляндии уже изымали активы российских граждан и компаний, которые попали под санкции ЕС, на сумму около 189 млн евро. В частности, у россиян конфисковали акции, банковские вклады, а также промышленное сырье, транспорт, недвижимость и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных