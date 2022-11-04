Власти Финляндии рассмотрят возможность запрета на сделки с недвижимостью для россиян
Минобороны Финляндии рассматривает дополнительные ограничения на совершаемые россиянами сделки с недвижимостью, в том числе полный запрет на них, говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства страны.
Рассмотрением необходимости дополнительных ограничений или запрета займется специально созданная исследовательская группа. «Министерство обороны 4 ноября 2022 года создало проект по изучению необходимости введения дополнительных ограничений на операции с российской недвижимостью. Исследовательская группа также изучит полный запрет и другие требования по ограничительным мерам и их последствия», – сообщили в министерстве.
Исследовательская группа будет работать в период с 7 ноября 2022 г. по 28 февраля 2023 г., при этом отчет о необходимости введения полного запрета будет представлен в срок до 19 декабря, возможность внедрения других запретов – до конца срока полномочий группы. После этого будут разрабатываться отдельные законопроекты.
«Поскольку ситуация с безопасностью в Европе остается напряженной, существует необходимость в более детальной оценке владения недвижимостью (лицами) из-за пределов ЕС/ЕЭЗ и возможных ограничений на нее в Финляндии», – отметил министр обороны Антти Кайкконен.
18 октября Кайкконен в интервью газете Aamulehti заявил, что власти Финляндии в случае необходимости могут конфисковать имущество у граждан России, если оно находится в районах, критически важных для безопасности страны. Глава минобороны Финляндии добавил, что не стоит полагать, будто бы все сделки россиян с недвижимостью в стране представляют угрозу национальной безопасности. В то же время, отметил он, «не нужно быть наивными». Кайкконен сообщил, что в ближайшие недели внесет в парламент предложение ужесточить законодательство, касающееся сделок с недвижимостью, если покупатели не являются гражданами стран ЕС.
14 сентября телеканал MTV Uutiset сообщал, что власти Финляндии уже изымали активы российских граждан и компаний, которые попали под санкции ЕС, на сумму около 189 млн евро. В частности, у россиян конфисковали акции, банковские вклады, а также промышленное сырье, транспорт, недвижимость и др.