Советник по нацбезопасности США Салливан посетил Киев

В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». 12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты с начала спецоперации России на Украине передали последней военной помощи на $16,8 млрд.