Советник по нацбезопасности США Салливан посетил Киев
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком и министром обороны Алексеем Резниковым, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Салливан заявил о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, в том числе подтвердил продолжение оказания военной, экономической и гуманитарной помощи.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». 12 октября министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Штаты с начала спецоперации России на Украине передали последней военной помощи на $16,8 млрд.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 октября сообщила, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.