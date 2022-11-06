Газета
Политика

WP узнала об отправке военных самолетов США к Ирану

Ведомости

Центральное командование США (СЕНТКОМ) направило в сторону Ирана боевые самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, после сообщений разведки о готовящейся атаке иранских ракет и беспилотников на Саудовскую Аравию. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.

Отправка самолетов в сторону Ирана, как пишет газета, стала «демонстрацией военной силы» и «иллюстрацией важности партнерства» в сфере обороны.

«СЕНТКОМ привержен нашему давнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией. Мы не будем обсуждать оперативные детали», — сказал изданию представитель командования Джо Буччио. 

Ранее по теме: США грозят Саудовской Аравии ухудшением отношений

По данным WP, США сохраняют значительное количество средств ВВС в регионе, в том числе истребители F-22 в Саудовской Аравии, однако конкретное место, откуда были подняты самолеты, не уточняется. В стране сейчас находится около 2500 американских военнослужащих, многие из которых «участвуют в высокотехнологичной разведывательной работе и обучении», а Вашингтон поставляет Эр-Рияду «почти три четверти систем вооружения», указывает газета.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных