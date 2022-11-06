WP узнала об отправке военных самолетов США к Ирану
Центральное командование США (СЕНТКОМ) направило в сторону Ирана боевые самолеты, базирующиеся в регионе Персидского залива, после сообщений разведки о готовящейся атаке иранских ракет и беспилотников на Саудовскую Аравию. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post.
Отправка самолетов в сторону Ирана, как пишет газета, стала «демонстрацией военной силы» и «иллюстрацией важности партнерства» в сфере обороны.
«СЕНТКОМ привержен нашему давнему стратегическому военному партнерству с Саудовской Аравией. Мы не будем обсуждать оперативные детали», — сказал изданию представитель командования Джо Буччио.
По данным WP, США сохраняют значительное количество средств ВВС в регионе, в том числе истребители F-22 в Саудовской Аравии, однако конкретное место, откуда были подняты самолеты, не уточняется. В стране сейчас находится около 2500 американских военнослужащих, многие из которых «участвуют в высокотехнологичной разведывательной работе и обучении», а Вашингтон поставляет Эр-Рияду «почти три четверти систем вооружения», указывает газета.