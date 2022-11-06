WP узнала об отправке военных самолетов США к Ирану

По данным WP, США сохраняют значительное количество средств ВВС в регионе, в том числе истребители F-22 в Саудовской Аравии, однако конкретное место, откуда были подняты самолеты, не уточняется. В стране сейчас находится около 2500 американских военнослужащих, многие из которых «участвуют в высокотехнологичной разведывательной работе и обучении», а Вашингтон поставляет Эр-Рияду «почти три четверти систем вооружения», указывает газета.