Пригожин заявил о создании центров подготовки ополченцев в двух регионах РФ
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. Об этом говорится в ответе бизнесмена на соответствующий вопрос журналистов, который опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», — сообщил Пригожин.
Он заявил, что сам будет финансировать эти центры подготовки, поддержки из федерального и регионального бюджетов ЧВК не потребуется. По мнению бизнесмена, местные жители лучше знают свои территории и способны бороться с диверсионно-разведывательными группами и «принять на себя первый удар в случае необходимости».
«На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км — 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками», — пояснил предприниматель.
На приграничных территориях, считает Пригожин, нужно «сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам».
В конце сентября Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». Российский предприниматель также ответил на вопрос, почему долгое время он отрицал причастность к ЧВК «Вагнер».