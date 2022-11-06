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Пригожин заявил о создании центров подготовки ополченцев в двух регионах РФ

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что его военная компания создает центры подготовки ополченцев в Белгородской и Курской областях. Об этом говорится в ответе бизнесмена на соответствующий вопрос журналистов, который опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», — сообщил Пригожин.

Он заявил, что сам будет финансировать эти центры подготовки, поддержки из федерального и регионального бюджетов ЧВК не потребуется. По мнению бизнесмена, местные жители лучше знают свои территории и способны бороться с диверсионно-разведывательными группами и «принять на себя первый удар в случае необходимости». 

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«На один километр линии соприкосновения на сегодняшний день достаточно 10 человек. На 100 км — 1000 человек. На удалении от них, вглубь страны должны располагаться воинские части с мобилизованными и другие объекты с силовиками», — пояснил предприниматель. 

На приграничных территориях, считает Пригожин, нужно «сделать упор на сознательный бизнес, а в ответ на их гражданскую позицию не жалеть представлять их к высоким государственным наградам».

В конце сентября Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». Российский предприниматель также ответил на вопрос, почему долгое время он отрицал причастность к ЧВК «Вагнер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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