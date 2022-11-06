Пригожин заявил о создании центров подготовки ополченцев в двух регионах РФ

«Да, действительно, мы создаем центры подготовки ополченцев. На мой взгляд, ополчение должно состоять из первой линии, которая полностью лежит на жителях данной области. Для того чтобы обеспечить материальную составляющую ополчения, я считаю, нам не нужно обращаться к госорганам, а возложить ответственность на региональный бизнес», — сообщил Пригожин.