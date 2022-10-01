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Пригожин поддержал предложение Кадырова мобилизовать силовиков в первую очередь

Ведомости

Основатель ЧВК «Вагнер» и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин заявил, что мобилизация в первую очередь должна затронуть контрактников и представителей госструктур и силовых ведомств, а не мужчин, которые никогда не держали в руках автомат. Ответ Пригожина журналистам опубликовала пресс-служба «Конкорда».

«В первую очередь, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас. Особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля», — говорится в ответе предпринимателя изданию «Дни.ру».

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Кроме того, по мнению Пригожина, первоочередной мобилизации должны подлежать представители государственных структур и силовых ведомств. Он заявил, что в этом вопросе «не может не согласиться» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот ранее призвал вдвое сократить штат силовиков, а также МЧС, СК, прокуратуры и других служб, поскольку 2,5 млн человек «снесут любую западную армию».

В последнюю очередь, считает бизнесмен, мобилизовать можно тех, «кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошёл год срочной службы и отстрелял по три патрона».

«А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий — программисты и так далее», — заявил он.

В конце сентября Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». Российский предприниматель также ответил на вопрос, почему долгое время он отрицал причастность к ЧВК «Вагнер».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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