Пригожин поддержал предложение Кадырова мобилизовать силовиков в первую очередь

Кроме того, по мнению Пригожина, первоочередной мобилизации должны подлежать представители государственных структур и силовых ведомств. Он заявил, что в этом вопросе «не может не согласиться» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот ранее призвал вдвое сократить штат силовиков, а также МЧС, СК, прокуратуры и других служб, поскольку 2,5 млн человек «снесут любую западную армию».