Пригожин поддержал предложение Кадырова мобилизовать силовиков в первую очередь
Основатель ЧВК «Вагнер» и владелец группы «Конкорд» Евгений Пригожин заявил, что мобилизация в первую очередь должна затронуть контрактников и представителей госструктур и силовых ведомств, а не мужчин, которые никогда не держали в руках автомат. Ответ Пригожина журналистам опубликовала пресс-служба «Конкорда».
«В первую очередь, мобилизации должны подлежать те, кто всю свою жизнь получал блага от Министерства обороны и от своей страны – военнослужащие по контракту, уволенные в запас. Особенно те, кто бесчестно расторг контракт после 24 февраля», — говорится в ответе предпринимателя изданию «Дни.ру».
Кроме того, по мнению Пригожина, первоочередной мобилизации должны подлежать представители государственных структур и силовых ведомств. Он заявил, что в этом вопросе «не может не согласиться» с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тот ранее призвал вдвое сократить штат силовиков, а также МЧС, СК, прокуратуры и других служб, поскольку 2,5 млн человек «снесут любую западную армию».
В последнюю очередь, считает бизнесмен, мобилизовать можно тех, «кто никогда не держал автомат в руках, в том числе тех, кто прошёл год срочной службы и отстрелял по три патрона».
«А вообще не подлежат мобилизации, я считаю, специалисты стратегически важных профессий — программисты и так далее», — заявил он.
В конце сентября Пригожин признал, что в 2014 г. создал группу, которая впоследствии стала называться ЧВК «Вагнер». Российский предприниматель также ответил на вопрос, почему долгое время он отрицал причастность к ЧВК «Вагнер».