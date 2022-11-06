Газета
Политика

В Сербии заявили об отказе от предложенного Шольцом и Макроном плана по Косову

Ведомости

Сербия единогласно отклонила документ лидеров Франции и Германии, в котором Белград призвали согласиться с тем, чтобы Косово стало членом ООН без формального признания независимости Сербией. Об этом в интервью газете «Вечерне новости» сообщил министр иностранных дел республики Ивица Дачич. 

«Это основано на позиции, что независимость Косова предрешена, но мы это не принимаем. Вывод заседания Совета национальной безопасности — это предложение для нас неприемлемо, и мы все проголосовали за этот вывод», — заявил Дачич.

Согласиться с тем, чтобы Косово стало членом ООН без признания Белградом его независимости, «очень сложно» для Сербии, заявил министр. 

Ранее по теме: Сербы приостановили работу в органах правосудия и полиции Косова

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц направили письмо президенту Сербии Александру Вучичу. Лидеры двух стран призвали Белград к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии.

Сербы вышли из всех институтов власти непризнанной Республики Косово, заявил 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич. Сам политик подал в отставку с поста министра правительства.

1 ноября Вучич отдал приказ привести армию страны в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косова на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.

В конце июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.

Согласно Конституции Сербии территория Республики Косово является частью Республики Сербии, но фактически Косово властями Сербии не контролируется. При этом северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных