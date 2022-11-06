В Сербии заявили об отказе от предложенного Шольцом и Макроном плана по Косову
Сербия единогласно отклонила документ лидеров Франции и Германии, в котором Белград призвали согласиться с тем, чтобы Косово стало членом ООН без формального признания независимости Сербией. Об этом в интервью газете «Вечерне новости» сообщил министр иностранных дел республики Ивица Дачич.
«Это основано на позиции, что независимость Косова предрешена, но мы это не принимаем. Вывод заседания Совета национальной безопасности — это предложение для нас неприемлемо, и мы все проголосовали за этот вывод», — заявил Дачич.
Согласиться с тем, чтобы Косово стало членом ООН без признания Белградом его независимости, «очень сложно» для Сербии, заявил министр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц направили письмо президенту Сербии Александру Вучичу. Лидеры двух стран призвали Белград к «тяжелым решениям» по вопросу Косова и Метохии.
Сербы вышли из всех институтов власти непризнанной Республики Косово, заявил 5 ноября лидер сербов из Косова и Метохии, глава партии «Сербский список» Горан Ракич. Сам политик подал в отставку с поста министра правительства.
1 ноября Вучич отдал приказ привести армию страны в состояние боевой готовности на фоне вступления в силу запрета Косова на использование сербских автомобильных номеров. Как отмечал ТАСС, размер штрафа составит 150 евро, а гражданам будут даны инструкции по замене сербских номеров. Переходный период продлится до 21 апреля 2023 г., после чего косовская полиция начнет конфискацию автомобилей с сербскими номерами.
В конце июля в Косове обострилась ситуация из-за решения Приштины отказаться от использования сербских документов. Вучич тогда заявил, что Приштина планирует признать сербские документы на территории Косова недействительными.
Согласно Конституции Сербии территория Республики Косово является частью Республики Сербии, но фактически Косово властями Сербии не контролируется. При этом северная часть Косова, населенная преимущественно сербами, не подчиняется властям в Приштине.