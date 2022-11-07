Медведев назвал причиной СВО угрозы Киева возродить ядерную программу
Угрозы киевских властей возродить ядерную программу во многом повлияли на решение Москвы о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Украинских властей он назвал «убогими марионетками из неполноценного государства», отметив, что они сожалеют о решении по Будапештскому меморандуму 1994 г. вывести расположенный на Украине ядерный арсенал.
«[Украинские власти говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», — написал Медведев во «ВКонтакте».
Украину политик противопоставил ЮАР, которая стала первой страной, обладавшей ядерным оружием и «добровольно от всего этого отказавшейся». Он добавил, что республика также присоединилась к ДНЯО. «ЮАР сегодня — важнейший представитель формирующейся глобальной архитектуры нового многополярного миропорядка», — заключил Медведев.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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