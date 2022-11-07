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Медведев назвал причиной СВО угрозы Киева возродить ядерную программу

Ведомости

Угрозы киевских властей возродить ядерную программу во многом повлияли на решение Москвы о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое заявление сделал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Украинских властей он назвал «убогими марионетками из неполноценного государства», отметив, что они сожалеют о решении по Будапештскому меморандуму 1994 г. вывести расположенный на Украине ядерный арсенал.

«[Украинские власти говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», — написал Медведев во «ВКонтакте».

Украину политик противопоставил ЮАР, которая стала первой страной, обладавшей ядерным оружием и «добровольно от всего этого отказавшейся». Он добавил, что республика также присоединилась к ДНЯО. «ЮАР сегодня — важнейший представитель формирующейся глобальной архитектуры нового многополярного миропорядка», — заключил Медведев. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных