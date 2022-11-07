Медведев назвал причиной СВО угрозы Киева возродить ядерную программу

«[Украинские власти говорили] о том, что они с дьявольским удовольствием применили бы его против нас и своих собственных граждан. О чем недвусмысленно намекали, угрожая возобновить ядерную программу. И что стало одной из причин проведения СВО», — написал Медведев во «ВКонтакте».