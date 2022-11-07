Киев подтвердил национализацию «Укрнафты», «Укртатнафты» и завода «Мотор Сич»
Украина национализирует ряд предприятий, принадлежащих украинским бизнесменам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич» и др., подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.
«Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины... Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения», – приводит его слова пресс-служба СНБО.
Данилов также подчеркнул, что после завершения боевых действий активы могут быть возвращены владельцам, либо же им будет возмещена их стоимость.
Ранее в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщили о национализации стратегически важных предприятий, связанных с украинскими бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным.
В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в собственность Крыма перейдет имущество нескольких предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины. В частности, речь идет о национализации ООО «Руслайн ко», бахчисарайского комбината «Стройиндустрия», а также судостроительного завода «Залив».
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