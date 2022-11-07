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Киев подтвердил национализацию «Укрнафты», «Укртатнафты» и завода «Мотор Сич»

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Украина национализирует ряд предприятий, принадлежащих украинским бизнесменам, в том числе «Укрнафту», «Укртатнафту» и «Мотор Сич» и др., подтвердил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов.

«Изъятые активы приобрели статус военного имущества, их управление передано министерству обороны Украины... Для обеспечения потребностей страны в условиях военного положения мы имеем право принимать такие решения», – приводит его слова пресс-служба СНБО.

Данилов также подчеркнул, что после завершения боевых действий активы могут быть возвращены владельцам, либо же им будет возмещена их стоимость.

Ранее в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) сообщили о национализации стратегически важных предприятий, связанных с украинскими бизнесменами Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным. 

В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в собственность Крыма перейдет имущество нескольких предприятий и физлиц, связанных с политическим руководством Украины. В частности, речь идет о национализации ООО «Руслайн ко», бахчисарайского комбината «Стройиндустрия», а также судостроительного завода «Залив».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных