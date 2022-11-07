Путин: около 50 000 мобилизованных сейчас принимают участие в боевых действиях
Около 50 000 мобилизованных сейчас принимают участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации на Украине, заявил президент Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
«У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 000 в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах», — рассказал глава государства (цитата по ТАСС).
На встрече с Руденей президент также пообещал лично встретиться с гражданами страны, чтобы выяснить, как обстоят дела с поддержкой мобилизованных. Он отметил важность темы поддержки мобилизованных и их семей.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о ее завершении. В ходе встречи с президентом глава Минобороны сообщил о 82 000 мобилизованных, которые уже отправлены в зону специальной военной операции, еще 218 000 проходят подготовку на полигонах. Всего планировалось призвать 300 000 человек.
31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
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