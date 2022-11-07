Путин: около 50 000 мобилизованных сейчас принимают участие в боевых действиях

«У нас сейчас тысяч 50 [человек] находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 000 в зоне [проведения СВО]. Остальные все — на полигонах», — рассказал глава государства (цитата по ТАСС).