CNN: Трамп может объявить об участии в выборах президента 7 ноября
Экс-президент США Дональд Трамп может объявить об участии в выборах главы государства в 2024 г. на митинге своих сторонников в штате Огайо 7 ноября, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в окружении Трампа.
«Сделает ли он это в конечном итоге, еще предстоит выяснить — источники призвали проявлять осторожность в отношении того, учитывая, что Трампу было предложено подождать до окончания промежуточных выборов и предстоящей свадьбы его дочери», — отмечает телеканал.
Источники говорят, что Трамп хочет получить признание за сильное выступление республиканцев на промежуточных выборах, если они вернут контроль над Палатой представителей или Сенатом.
Ранее CNN сообщал, что Трамп и его команда считали третью неделю ноября «идеальной отправной точкой» для президентской кампании 2024 г., если республиканцы победят на промежуточных выборах.
3 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении политика сообщала, что Трамп уже начал рассматривать кандидатуры потенциальных помощников в рамках избирательной кампании. Издание также утверждало, что экс-президент может официально объявить о своих планах баллотироваться после 8 ноября.
Дональд Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 гг. Президентские выборы 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке. В июле он сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г., раскрывать его экс-президент не стал.
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