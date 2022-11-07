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CNN: Трамп может объявить об участии в выборах президента 7 ноября

Ведомости

Экс-президент США Дональд Трамп может объявить об участии в выборах главы государства в 2024 г. на митинге своих сторонников в штате Огайо 7 ноября, передает телеканал CNN со ссылкой на источники в окружении Трампа.

«Сделает ли он это в конечном итоге, еще предстоит выяснить — источники призвали проявлять осторожность в отношении того, учитывая, что Трампу было предложено подождать до окончания промежуточных выборов и предстоящей свадьбы его дочери», — отмечает телеканал.

Источники говорят, что Трамп хочет получить признание за сильное выступление республиканцев на промежуточных выборах, если они вернут контроль над Палатой представителей или Сенатом.

Ранее CNN сообщал, что Трамп и его команда считали третью неделю ноября «идеальной отправной точкой» для президентской кампании 2024 г., если республиканцы победят на промежуточных выборах.

3 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники в окружении политика сообщала, что Трамп уже начал рассматривать кандидатуры потенциальных помощников в рамках избирательной кампании. Издание также утверждало, что экс-президент может официально объявить о своих планах баллотироваться после 8 ноября.

Дональд Трамп вошел в историю как 45-й президент США. Он находился на посту с 2017 по 2021 гг. Президентские выборы 2020 г. Трамп проиграл, однако признавать поражение отказался и неоднократно заявлял, что намерен участвовать в следующей президентской гонке. В июле он сообщил, что уже принял решение по поводу участия в президентских выборах 2024 г., раскрывать его экс-президент не стал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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